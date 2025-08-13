Milan, con Athekame arriva un talento ancora grezzo: Zach a scuola da Allegri

Ci siamo, nella mattinata di oggi il Milan e lo Young Boys hanno raggiunto l'accordo definitivo per il passaggio di Zachary Athekame in rossonero. Come riportato da MilanNews.it, i rossoneri verseranno nelle casse del club svizzero circa 10 milioni di euro e garantiranno alla squadra di Berna anche una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Un talento importante ma ancora grezzo che il mister Allegri dovrà far crescere: ecco chi è Zachary Athekame.

La traiettoria

Athekame è nato in Danimarca nel 2004 e ha mosso i primi passi nel mondo del calcio in vari club della Svizzera francese, dove si è trasferito fin da piccolo: Athlétique-Régina FC, Olympique de Genève FC, Servette FC, Meyrin FC, fino ad arrivare al Neuchâtel Xamax FCS con cui ha esordito tra i professionisti. A gennaio 2024 viene preso a titolo definitivo dallo Young Boys che però lo lascia in prestito al club di Neuchâtel fino al termine della stagione. Il 28 luglio 2024 fa il suo esordio con i gialloneri in Super League, il massimo campionato svizzero, nel match contro il San Gallo, entrando in campo al 58' al posto dell'infortunato Blum. Poche settimane dopo, il 17 settembre, il giovane terzino ha invece debuttato in Champions League giocando dal primo minuto contro l'Aston Villa. Il primo gol è arrivato invece in Coppa di Svizzera il 27 febbraio 2025 contro il Zurigo. Con la maglia dello Young Boys, lo svizzero ha collezionato nella scorsa stagione 43 presenze e appunto una rete. Quest'anno ha già giocato quattro partite del campionato svizzero, iniziato già da alcune settimane. Possiede la nazionalità svizzera e gioca nella selezione under 21 rossocrociata con cui ha collezionato 10 presenze: con la maglia rossocrociata ha condiviso il campo con Ardon Jashari, in tre occasioni diverse per un totale di 34 minuti.

Talento grezzo

Zachary Athekame è un grande talento e prospetto del calcio svizzero che, negli ultimi anni, ne sta sfornando moltissimi che si stanno affermando anche in Italia. Pur avendo un'altezza nella media (180 centimetri), la sua velocità e fisicità lo rendono un grandissimo atleta capace di macinare chilometri sulla fascia senza interruzioni e di confrontarsi alla pari con tutti gli avversari a livello di intensità. Allo stesso tempo, però, è un talento ancora grezzo (leggi qui): compirà 21 anni in dicembre e deve ancora migliorare molto nella parte tecnica e difensiva del suo gioco. L'approdo in rossonero potrà fargli solamente bene in questo senso, a maggior ragione considerando che sarà allenato da un maestro come Massimiliano Allegri. Tenendo a mente tutti questi fattori, la dirigenza milanista, e Igli Tare soprattutto, ha spinto molto per la buona riuscita di questo investimento ed è sicura che in poco tempo Athekame potrà crescere fino a diventare un potenziale titolare del Milan.