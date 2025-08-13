Di Canio: "Modric leader che sa parlare alla squadra: il Milan ne gioverà"

Con l'inizio del campionato di Serie A che si fa sempre più vicino - si comincia fra una decina di giorni nel weekend del 23 e 24 agosto - iniziano ad arrivare le prime valutazioni di ex giocatori e opinionisti sportivi su come stanno venendo su le squadre in questo mercato e sui protagonisti principali della competizione. A esprimere la sua opinione anche l'ex calciatore e commentatore Paolo Di Canio, con un passato anche in rossonero, le cui parole vengono riportate questa mattina dal Corriere della Sera.

Le parole di Paolo Di Canio sull'arrivo di giocatori esperti e maturi come Modric e De Bruyne: "L'Italia continua a essere il cimitero degli elefanti. Prima erano Ronaldo e Ribery, oggi sono Modric e De Bruyne. Sono top player, ci mancherebbe. Intanto mi chiedo quante partite possono reggere a livelli alti ma soprattutto quanto della loro qualità e tecnica riuscirà a essere recepita dai compagni di squadra. Voglio dire, da soli non possono bastare se non c'è una squadra in grado di muoversi bene attorno a loro. Sicuramente ci godremo la qualità, ma chi sta attorno a loro deve capire in fretta con chi sta giocando. Modric è un leader che sa parlare alla squadra: il Milan ne gioverà in una stagione in cui ha solo il campionato"