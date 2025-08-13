Girelli: "Il Milan può aiutare Hojlund a riprendersi dopo l'ultima stagione"
Cristiana Girelli, calciatrice della Juventus e della Nazionale italiana, ha detto la sua sulle manovre del Milan. Ecco le sue parole a Sky:
Su Allegri
"Spesso i campionati li vinci con le migliori difese e Allegri è un allenatore d'equilibrio. Avrà bisogno ancora di qualche settimana per rodare la squadra ma vedremo equilibrio e non una squadra esposta tanto alle transizioni".
Su Hojlund che è titubante sul Milan pur non rientrando più nei piani del Manchester United
"Vero che le società in qualche modo ti mandano dei segnali. Un giocatore vive di fiducia e puoi rendere al 100% quando senti la fiducia dell'allenatore e della società. Il Milan è una squadra che può aiutare il giocatore a riprendersi dopo l'ultima stagione. Per me è un grandissimo attaccante".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan