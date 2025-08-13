Numeri e curiosità del nuovo difensore rossonero Koni De Winter
Koni De Winter, belga, classe 2002, è un nuovo giocatore del Milan. Il difensore è stato prelevato dal Genoa dopo la cessione di Thiaw al Newcastle per una cifra intorno ai 25 milioni di euro (compresi i bonus). E’ il sesto colpo di mercato per la società rossonera.
Cresciuto in patria con le maglie di Lierse e Zulte Waregem, nel 2018 si trasferisce alla Juventus, ma esordisce con la prima squadra solamente nel novembre 2021 in Champions League, dove mette a referto due presenze. Con i bianconeri nella stagione 2021/2022 gioca in Serie C con la Juventus Next Gen dove mette a referto 31 presenze con 2 reti.
Nell’estate del 2022 si trasferisce all’Empoli e con il passare del tempo diventa titolare: a fine stagione sono 14 le presenze, con 3 cartellini gialli sventolati ai suoi danni. Dopo la parentesi con l’Empoli vola in Liguria con la maglia del Genoa, dove resta due stagioni.
Nella prima annata (2023-2024) sono 31 le presenze con un assist vincente servito, mentre nella stagione scorsa sono state 26 le gare giocate con 3 reti segnate tutte con un colpo di testa (contro Roma, Monza e Fiorentina). In tre stagioni di A è stato espulso (doppio giallo) solamente una volta, nel 2023-2024 in occasione della gara contro l’Empoli.
In nazionale ha fatto il suo esordio nel marzo 2024 nella gara contro l’Irlanda. Fino a questo momento sono state 4 le presenze con 1 assist vincente offerto ai compagni.
di Valentino Cesarini
