Visnadi e la trattativa Jashari: "Chi non ha bisogno di soldi non si fa prendere per il collo"

Gianni Visnadi è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare il mercato del Milan. Ecco le sue impressioni:

Su Jashari

"I dirigenti del Brugge erano infastiditi dal fatto che siano andati prima a cercare l'accordo col giocatore. Che poi è andato via alle condizioni più o meno poste dal Brugge. Chi è padrone del cartellino e non ha bisogno di soldi non si fa prendere per il collo".