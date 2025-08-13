Ordine ammette: "Credo che bisognerebbe migliorare in difesa con un terzino di grande valore"
Franco Ordine, noto giornalista ed opinionista sportivo ha così espresso la sua personale opinione in merito alla stretta attualità e situazione del Milan ai microfoni di Radio Sportiva. Di seguito, ecco le sue dichiarazioni:
Sul lavoro di Tare a Milanello
"Secondo me molto positivo. Ha venduto molto bene, vediamo se riesce a chiudere altre operazioni, come Origi, Bennacer e Adli. Completerei con qualche colpaccio dell'ultim'ora l'assetto di questa rosa per la prossima stagione".
Serve ancora qualcosa?
"Personalmente dico che bisognerebbe migliorare in difesa con un terzino di grande valore".
Athekame?
"È giovane, non puoi pensare che faccia il titolare".
Voto al mercato del Milan finora?
"6.5/7".
