Milan-Bari, minuto di raccoglimento e lutto al braccio in segno di cordoglio a Matthias Verreth
"In occasione della sfida valida per i 32esimi di Coppa Italia Milan-Bari, in programma al 'G. Meazza' di Milano domenica 17 agosto, prima del calcio d'inizio, previsto per le 21:15, verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria del piccolo Elliot Verreth, prematuramente e tragicamente mancato all'affetto dei suoi cari pochi giorni fa.
Sia i biancorossi che i rossoneri scenderanno in campo con il lutto al braccio in segno di cordoglio e vicinanza al nostro Matthias e alla sua famiglia".
A comunicarlo è il Bari con una nota ufficiale sul proprio sito
