Ricci, Xhaka e Jashari: si tratta. Ma chi si vende in mezzo? In tre in uscita

vedi letture

Il Milan si avvicina al colpo Ricci, con Jashari ben visibile sul mirino e i ragionamenti in corso per Xhaka. Oltre ai giocatori in entrata però il Diavolo deve pensare anche alle uscite, in un mercato dove è in atto una mezza rivoluzione per ripartire. Il nuovo ciclo targato da Igli Tare e Massimiliano Allegri riparte come era prevedibile dall'esigenza di porre nuove basi in una squadra che si è dimostrata troppo inconsistente nell'ultima annata.

Fra i giocatori in uscita, oltre a Theo Hernandez che è virtualmente un giocatore dell'Al Hilal, ci sono tre nomi in partenza a centrocampo. Per Yunus Musah i rossoneri attendono la Premier League, con il West Ham che potrebbe rifarsi sotto dopo che aveva già tentato di inserirsi nelle crepe delle discussioni fra Milan e Napoli delle scorse settimane. Discussioni poi arenatesi a causa della permanenza in azzurro di Anguissa. Poi ci sono Yacine Adli e Ismael Bennacer. In questo caso il quotidiano fa notare come la palla sia soprattutto nel campo dei rispettivi procuratori che dovranno cercare una soluzione per i loro assistiti, finiti ai margini del progetto tattico del nuovo Milan di Massimiliano Allegri e del ds Igli Tare.

LE ULTIME SU RICCI AL MILAN

Dopo l'affondo dell'altro giorno la strada che porta Samuele Ricci al Milan sembra ormai tracciata. Matteo Moretto, giornalista di ESPN, ne parla così sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

“Ci sono novità per quanto riguarda Ricci al Milan, lo considero un affare quasi fatto, un affare fatto al 99,9%. Ci sono gli accordi su tutto, sia con il calciatore per un contratto di cinque anni, sia con il Torino, 25 milioni di euro bonus compresi. È vero che Torino e Milan stanno parlando anche di altri calciatori che potrebbero rientrare in modo slegato in questa operazione tra cui Lorenzo Colombo. In ogni caso il trasferimento di Ricci al Milan è quasi del tutto concluso, mi aspetto che nei prossimi giorni i club passino ai contratti e chiudano l’accordo al 100%”.

PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SU RICCI, ASCOLTA IL PODCAST DI MILANNEWS CLICCANDO SUL BANNER!