Mercato Milan, le ultime da SportMediaset: lunedì la chiusura dell'affare Ricci, Cardona è il preferito per il post-Theo

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, ci siamo quasi per il passaggio di Samuele Ricci dal Torino al Milan: siamo infatti alla stretta finale e lunedì potrebbe essere giorno giusto per la chiusura di questa trattativa. Ai granata andranno 24-25 milioni di euro, mentre per il centrocampista è pronto un contratto di cinque anni da due milioni di euro a stagione. Il club di Cairo è interessato ad un giocatore del Diavolo, vale a dire Lorenzo Colombo, attaccante che ha giocato l'ultima stagione in prestito all'Empoli.

Il Milan è poi alla ricerca di un sostituto di Theo Hernandez che è destinato all'Al Hilal: il preferito è Sergi Cardona, terzino sinistro classe 1999 del Villarreal che costa 15 milioni di euro. Intanto, proseguono i contatti con il Como per il doppio affare che potrebbe portare in biancoblu sia Alvaro Morata che Malick Thiaw: c'è già il via libera dello spagnolo, mentre si attende la risposta del difensore tedesco. Per il Diavolo è un affare da 40 milioni di euro complessivi.