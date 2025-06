Milan, Tare è volato in Belgio per Jashari ma per il Club Brugge non è in vendita. A meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile

Secondo quanto riferisce Het Laatste Nieuws in Belgio, nella giornata di oggi Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è volato in Belgio per incontrare la dirigenza del Club Brugge e parlare di Ardon Jashari, uno dei grandi obiettivi dei rossoneri per il centrocampo. Durante il summit, però, i belgi hanno ribadito ancora una volta che il mediano svizzero non è in vendita a meno che non arriv un'offerta davvero irrinunciabile.

Qualche giorno fa, il Milan ha avanzato al club belga una proposta da circa 30 milioni di euro, che però è stata rispedita subito al mittente perchè ritenuta troppo bassa. Il Club Brugge continua a chiedere circa 40 milioni di euro per Jashari, centrocampista svizzero classe 2002, il quale da parte sua sta spingendo per trasferirsi a Milanello. I rossoneri dovranno però aumentare la loro offerta, altrimenti sarà impossibile convincere i belgi a dare il loro via libera alla cessione.