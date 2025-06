C'è anche la Juventus in cerca di un difensore, ma parte dietro al Milan per Leoni

Al 2-5 subito per mano del Manchester City va dato il giusto peso, ma in casa Juventus non sembra esserci l'intenzione di sottovalutare il campanello d'allarme che un ko pesante può generare.

In chiave mercato i bianconeri vogliono dare una accelerata alle operazioni. Uno dei reparti nei quali Comolli e Chiellini sono consapevoli di dover intervenire è quello della difesa. Secondo Tuttosport il club è spettatore interessato dei colloqui in corso fra Roma e Marsiglia per l’operazione Ndicka. Se il difensore giallorosso dovesse infatti accettare la corte della squadra di Roberto De Zerbi ecco che i francesi potrebbero ammorbidirsi sul fronte Leonardo Balerdi, che al momento non sembra facile da approcciare.

Igor Tudor lo conosce bene e lo ha messo nelle prime posizioni della lista per i nomi adatti a rinforzare il reparto arretrato, anche se fino ad ora c'è stato un vero muro da parte dell'OM. Quali altri nomi in caso non fosse possibile? Giovanni Leoni rimane appuntato, sul quale però al momento ci sono anche Milan e Inter con i rossoneri particolarmente convinti, ma i bianconeri avrebbero intensificato i contatti con l’entourage per recuperare posizioni e farsi trovare pronti nel caso servisse. Altri profili sono quelli di Aguerd del West Ham e Senesi del Bournemouth.

La notizia delle ultime ore in casa rossonera è senza dubbio la maxi-operazione che potrebbe essere conclusa con il Como che ha messo nel mirino due giocatori rossoneri: Malick Thiaw e Alvaro Morata. I Lariani fanno sul serio e il club rossonero, davanti alle giuste proposte, non ha intenzione di fare muro anche perché l'obiettivo, con l'eventuale uscita del centrale tedesco, sarebbe quello di fiondarsi su Giovanni Leoni, giovanissimo difensore del Parma.