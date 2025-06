Impallomeni sottolinea: "Il rapporto Vlahovic-Allegri non è stato così idilliaco alla Juve"

Il nuovo direttore sportivo del Milan Igli Tare ha parlato nelle scorse ore affermando che uno degli obiettivi dei rossoneri in questo mercato è quello di acquistare un centravanti che in area di rigore faccia la differenza. Ma chi può essere? Ecco il pensiero di Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW Radio: "Per me proveranno a prendere uno come Vlahovic. Poi il rapporto Vlahovic-Allegri non è stato così idilliaco alla Juve, ma il giocatore è bravo. Per me però il Milan ce l'ha già il centravanti: Gimenez".

IL PUNTO SULL'ATTACCANTE DEL MILAN

Quando Igli Tare si è seduto con la stampa nei giorni scorsi, ha parlato più o meno chiaramente delle strategie di mercato che il Milan cercherà di seguire. Tra le linee guida proposte dal dirigente albanese, anche quella dell'identikit del nuovo attaccante: si cerca un profilo "alla Giroud", un bomber d'area di rigore che abbia caratteristiche diverse e complementari rispetto a quelle di Santi Gimenez. Oggi la Gazzetta dello Sport riporta diversi papabili nomi, capeggiati da quelli di Viktor Gyokeres, che sarebbe il sogno della dirigenza milanista.

Sogno proibito

Questa mattina la Gazzetta dello Sport si fa avanti con un nome che viene definito come il "sogno di mezza estate" del Milan: si tratta del 27enne Viktor Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting Club Lisbona che ha fatto una marea di gol nelle ultime due stagioni. Considerato il prezzo, la volontà di competere ad alti livelli (con il Milan fuori dall'Europa) e la disponibilità economica rossonera: viene da pensare che sia più in sogno proibito. Il centravanti è in rotta con il club portoghese perché, stando alla sua versione dei fatti, c'era un accordo di farlo partire quest'estate per un'offerta da 60 milioni: la squadra lusitana invece sta sparando altissimo e potrebbe chiederne molto di più. Il Milan è davvero disposto a spendere una cifra sull'ordine dei 75 milioni per l'attaccante, anche considerando eventuali cessioni che possano garantire maggiore liquidità? A oggi sembra difficile.

Lista

Per questa ragione, il Milan ha una lista ricca di opzioni in modo tale che con il passare delle settimane venga a delinearsi la situazione più favorevole da seguire. Sono stati fatti i nomi dei serbi Mitrovic e Vlahovic, che Tare è andato a visionare con la Nazionale; è stato inserito quello di Darwin Nunez, conteso dal Napoli e in uscita dal Liverpool; non è stato escluso nemmeno Mateo Retegui che, secondo la Gazzetta, di questi nomi di primo pelo è l'unico che sta resistendo in prima fila. Ci sono poi altre alternative: citato Gonçalo Ramos del PSG, Samu Aghehowa del Porto, Breel Embolo del Monaco, Vangelis Pavlidis del Benfica, il giovane Emanuel Emegha dello Strasburgo ma anche Demirovic dello Stoccarda e Dovbyk della Roma. Una lista infinita in cui Tare dovrà essere bravo a districarsi anche se l'intenzione è chiara: comprare un attaccante ad Allegri.