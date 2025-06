Sabato: "Milan, ok Xhaka ma serve anche qualche incontrista. E la difesa..."

L'ex calciatore Antonio Sabato ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Inter, come vede Pio Esposito?

"Lo conosco dalle giovanili, giocava sempre sotto età. Doveva solo fare esperienza ed è giusto che torni e si giochi le sue opportunità. Ora dimostri e impari da Lautaro e Thuram. Quando gioca Pio Esposito, lui è la prima punta e Lautaro gli gira intorno. Con Bonny potrebbe essere un buon quartetto".

Tudor, un ko che dovrebbe far riflettere la Juve?

"Tudor deve ricostruire tutto. Confido che quando tornerà in campo Bremer, molte cose torneranno alla normalità. Serve però qualche altro giocatore perché la rosa è incompleta. Per ora il giudizio è negativo, servirà un duro lavoro. Se non hai una rosa competitiva però, il lavoro è arduo. Hanno messo in vendita Weah, ma ha gamba e non capisco questa decisione".

Milan, chi vede come attaccante? E' spuntato anche Gyokeres:

"Guarderei a metà campo. Se prende Xhaka va bene, ma serve qualche incontrista a metà campo, qualcuno che recupera palloni. Il problema poi è dietro tra i centrali, serve rinforzare quel reparto".

Come vede Gasperini a Roma?

"E' un punto interrogativo. Lavorare a Roma non è come a Bergamo. C'è un dubbio, ha esperienza però ricordiamoci come è andata all'Inter".

Napoli, chi arriverà davanti come altra punta?

"Credo che Lukaku giocherà sempre. Nunez non so se può giocare insieme a lui. Lui di solito gioca con una punta e due esterni alti".