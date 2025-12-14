MN - Infortunio Gabbia: domani gli esami per capire l’entità del problema

Matteo Gabbia è uscito al minuto numero 61 di Milan-Sassuolo a causa di un problema al ginocchio avvenuto pochi minuti prima in seguito ad un ripiegamento difensivo. Il difensore rossonero, che dopo i primi soccorsi era tornato in campo, ha poi chiesto il cambio, lasciando il posto a Koni De Winter.

Stando a quanto appreso, gli esami strumentali per capire la reale entità del problema subito da Gabbia saranno sostenuti domani, che sarà anche il giorno di vigilia della partenza della squadra per l’Arabia Saudita, dove il Milan volerà martedì per dare il via alla sua partecipazione alla EA Super Cup 2025. Giovedì è in programma Napoli-Milan come prima semifinale della Final Four che arriverà ad assegnare il trofeo del quale i rossoneri sono campioni in carica. Dalle prime indicazioni, il ginocchio sarebbe stabile il che è una buona notizia per scongiurare problemi di una certa entità.