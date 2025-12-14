Allegri spiega il cambio di Pulisic: "In quel momento c'era bisogno di un centrocampista in più"

Mister Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN al termine di Milan-Sassuolo 2-2. Un estratto delle sue dichiarazioni.

La Supercoppa ha tolto energie? Col senno di poi avrebbe fatto quel cambio di Pulisic?

“L’avrei fatto assolutamente. Pulisic è rientrato a Torino dopo essere stato febbrile, si era allenato. Aveva fatto 72 minuti buoni e in quel momento lì c’era bisogno di giocatori e di un centrocampista in più. Loftus teneva botta davanti. Dovevamo difendere meglio, soprattutto sul secondo più che sul primo. Perché il primo è uscita palla su fallo laterale ed eravamo aperti. Sul secondo invece eravamo a difesa schierata. Ci siamo staccati subito in questa situazione ma bisognava continuare ad andare su Laurienté. È troppo facile, così non possono entrare”.

Questo il tabellino di Milan-Sassuolo, match valido per la quindicesima giornata di Serie A.

MILAN-SASSUOLO 2-2

Marcatori: 13’ Kone, 34’ e 47’ Bartesaghi, 77’ Laurienté.

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia (dal 60’ De Winter), Pavlović; Saelemaekers (dal 90’ Athekame), Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi (dal 90’ Estupinan); Nkunku, Pulisic (dal 73’ Ricci). A disp.: Pittarella, Terracciano, Odogu; Jashari. All.: Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muhamerović, Candé (dal 59’ Doig); Thorstvedt, Matić, Koné; Volpato (dal 86’ Cheddira), Pinamonti (dal 86’ Moro), Fadera (dal 59’ Lauriente). A disp.: Satalino, Zacchi; Coulibaly, Odenthal; Iannoni, Lipani, Vranckx, Pierini. All.: Longo (Grosso squalificato).

Arbitro: Crezzini di Siena.

Ammoniti: 23’ Fadera, 23’ Loftus-Cheek, 66’ Thorstvedt

Recupero: 3’ 1T, 6’ 2T.