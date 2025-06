Mondiale per club, nessuno come Thiago Silva: è il difensore più "anziano" Del torneo

vedi letture

Nessuno come Thiago Silva. Il difensore centrale brasiliano ex Milan, 41 anni a settembre, è il giocatore di movimento più “anziano” ad aver preso parte finora al Mondiale per club. Questo non gli impedisce, evidenzia Opta, di essere anche uno dei migliori. Il migliore, per la precisione: Thiago ha infatti la miglior percentuale per duelli aerei vinti (10 su 12, l’82%) finora.

Sapore di derby. Come detto, per l’Inter non sarà ovviamente la prima volta che si troverà di fronte il centrale brasiliano. I precedenti sono sei, in assoluto pareggio: tre vittorie per Thiago, tre vittorie per i nerazzurri. L’ultimo risale alla Serie A 2011/2012, oltre dieci anni fa: per qualcuno, però, il tempo non passa mai.