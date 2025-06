Prima di approdare al Lille, Giroud giocherà un'ultima partita negli Usa

Ormai non ci sono più dubbi: Olivier Giroud è pronto a tornare in Europa. Dopo le anticipazioni degli scorsi giorni, l’attaccante campione del mondo 2018 ha trovato l’accordo con il Los Angeles FC per risolvere il contratto in scadenza a fine 2025. Una tappa decisiva che spiana la strada al suo trasferimento al Lilla.

L’intesa prevede che Giroud giochi un’ultima partita in MLS nella notte tra domenica e lunedì (ore 3:30 italiane) contro i Vancouver Whitecaps, occasione che servirà anche per salutare ufficialmente i tifosi californiani: LAFC giocherà la sfida di Major League Soccer dopo l’eliminazione dal Mondiale per club. Per l’attaccante 38enne (57 reti in 137 presenze con la Francia), si chiude un’esperienza personale interessante ma avara di soddisfazioni: solo 5 gol in 37 presenze. Il ritorno in Europa coinciderà con una nuova sfida in Ligue 1, dove vestirà la maglia del Lilla, pronto ad accogliere il suo secondo campione del mondo in due anni, dopo l'arrivo di Samuel Umtiti nell’estate 2023.

L’ottimismo regna sovrano su entrambi i fronti: Giroud e il LOSC Lille stanno definendo gli ultimi dettagli contrattuali, che dovrebbero essere formalizzati entro oggi. La durata dell’accordo non è ancora trapelata, ma la firma ufficiale è attesa per la prossima settimana.