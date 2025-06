L'ex Milan Mastour ripartire dal Virtus Verona in Serie C

L'ex Milan Hachim Mastour riparte dal Virtus Verona in Serie C. Di seguito il comunicato ufficiale del club veneto: "La Virtus Verona si dice lieta di annunciare di aver stipulato un contratto per le prestazioni sportive di Hachim Mastour fino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione successiva. La Società è in attesa del transfer internazionale considerate le ultime esperienze all’estero del calciatore.

Classe 1998, talento cristallino cresciuto nei settori giovanili di Reggiana e Milan, Mastour è conosciuto a livello internazionale per le sue doti tecniche e la sua visione di gioco. Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di club in Italia, Grecia, Marocco e Spagna, oltre a vestire la maglia della nazionale marocchina.

Con questo innesto, la Virtus Verona aggiunge qualità, fantasia ed esperienza internazionale al proprio reparto offensivo.

Benvenuto al Gavagnin-Nocini, Hachim!".

Fanno poi seguito le parole dell'ex Milan dopo l'accordo trovato con i veneti di Gigi Fresco: "Sono felice di iniziare questo nuovo capitolo con la Virtus Verona. Ho tanta voglia di mettermi in gioco e dare il massimo per questa maglia. Ringrazio la società per la fiducia".