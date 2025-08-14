Bierhoff sul nuovo 9 del Milan: "Tutti gli attaccanti funzionano se la squadra funziona e se arrivano palloni"
Intervistato da Repubblica in merito al nuovo attaccante del Milan e alla scelta tra Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic, l'ex centravanti rossonero Oliver Bierhoff ha rilasciato queste parole: "Vlahovic conosce bene la Serie A, ma tutti gli attaccanti funzionano se la squadra funziona, se arrivano palloni. Io dipendevo molto dai compagni. Varrà anche per Hojlund. Il Milan viene da una stagione difficile. Deve tornare in Champions ed essere più costante".
Su Paolo Maldini, suo ex compagno al Milan, il tedesco ha invece dichiarato: "Una persona come Paolo ci vuole nel calcio. Gli ho consigliato di andare in Nazionale. Potrebbe avere un ruolo come quello che ho avuto io. A lui l’idea piace. Ma le cose le fa se sa di poter decidere".
