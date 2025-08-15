Marquinhos dopo la Supercoppa: "Bravo Chevalier. Donnarumma? Qui nessuno ha il posto assicurato"

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - "Sono orgoglioso, non abbiamo avuto molta preparazione ma il calcio non è solo fisico, è anche mentale, bisogna essere ben messi tatticamente". Lo dice Marquinhos a Canal+ dopo il successo del Psg sul Tottenha, ai rigori, nella sfida di Udine per la Supercoppa europea. "Sul 2-0 per loro, il Tottenham era molto indietro, ci ha aspettati e questo è pericoloso quando aspetti il Psg - dice ancora il capitano dei parigini -. Abbiamo fatto dei cambi che ci hanno dato qualcosa in più. Gonçalo Ramos è entrato molto bene, avevamo bisogno di un numero nove per mettere la palla in rete". Poi il momento dei rigori: "Ci siamo affidati a Lucas (Chevalier, ndr), lo conosciamo, è appena arrivato ma era il momento per lui di mettersi in mostra.

Siamo molto felici perché ce l'ha fatta. E i nostri rigoristi hanno fatto un ottimo lavoro" " Questo è il Psg, bisogna saper reggere la pressione - conclude Marquinhos -. Lucas è un portiere di alto livello, ne è capace. Ha fatto il suo dovere, benvenuto a lui con un trofeo. Qui nessuno ha il posto assicurato, bisogna sempre essere al massimo livello per mantenerlo". (ANSA).