Milan, sprint per Hojlund: si prova a portare il danese in Italia per la prima di Serie A

Rasmus Hojlund rimane l'obiettivo principale ed è arrivato il momento di accelerare, scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Per il danese si tratta per un prestito con diritto di riscatto e non obbligo, per alleggerire il costo a bilancio di quest'anno. L'apertura del Manchester United è arrivata già una settimana fa, con i club che ora devono accordarsi sulle cifre totali dell'operazione.

Il Milan, scrive la rosea, non vorrebbe andare oltre un pacchetto completo, prestito oneroso e diritto, da 40 milioni di euro. Lo United invece pensa ad una cifra totale di 50 milioni: entrambe sanno che se si vuole arrivare a dama dovranno concedere qualcosa e venirsi incontro. Il messaggio che i Red Devils hanno mandato a Hojlund è chiaro: non c'è più spazio per lui ad Old Trafford. Occhio alle convocazioni della prima di campionato, questa domenica, contro l'Arsenal: Ruben Amorim potrebbe anche escluderlo dalla lista dei convocati.

Il Milan martedì sera ha incontrato i rappresentati dell'ex Atalanta e suo papà Andres, insistendo sulla volontà di portarlo a San Siro e incassando il gradimento dell'attaccante. Hojlund è attratto dalla possibilità di giocare a San Siro, ma vorrebbe ulteriori rassicurazioni. Non economiche, visto che a Casa Milan non avrebbero problemi a coprire il suo ingaggio attuale (inferiore ai 4 milioni), ma tecniche e di progetto: la rassicurazione che cerca è sulla possibilità di essere riscattato dai rossoneri tra un anno, magari con un diritto che diventa obbligo a determinate condizioni o una cifra per il riscatto che lasci margine al Milan di esercitarlo.

Quali possono essere le tempistiche dell'operazione? Nelle idee di Tare e degli altri dirigenti di Casa Milan l'arrivo del nuovo centravanti era programmato per la settimana che porta alla prima partita di Serie A della stagione (sabato 23 agosto), ma per Hojlund non siamo ancora al rettilineo finale nonostante i contatti positivi degli ultimi giorni. Ecco perché si tengono vive diverse alternative, visto anche l'interesse del Borussia Dortmund per l'ex Atalanta. L'alternativa più semplice è Krstovic del Lecce, mentre per profili più importanti come Jackson e Vlahovic occorrerebbe aspettare l'apertura a condizioni favorevoli da parte di Chelsea e Juventus. Occhio anche a Sorloth, in uscita dall'Atletico Madrid.