Calabria a un passo dal Panathinaikos: accordo per un triennale

La carriera di Davide Calabria, fino a gennaio capitano e terzino del Milan, ripartirà con ogni probabilità dalla Grecia e più nello specifico dal Panathinaikos. L'ex calciatore milanista, dopo i sei mesi trascorsi con la maglia del Bologna e la vittoria della Coppa Italia in finale proprio contro il suo passato, si è svincolato a fine stagione e ancora fino a oggi non era riuscito a trovare una sistemazione, nonostante diversi voci dall'Italia e dall'estero di club a lui interessati.

Oggi invece, Sky Sport riporta l'indiscrezione che Calabria sarebbe a un passo dal Panathinaikos, una delle squadre più gloriose di Grecia. Secondo quanto viene riferito il terzino avrebbe dato il suo ok al trasferimento con il club ellenico che gli ha proposto un contratto triennale. Dopo essere cresciuto nel Milan, con cui ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa, e dopo la parentesi bolognese, ora Calabria è pronto per una nuova e diversa avventura fuori dai confini nazionali.