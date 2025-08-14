Gudmundsson entusiasta Pioli: "Si vede che ha esperienza"
In una lunga intervista rilasciata ai taccuini della Gazzetta dello Sport, Albert Gudmundsson ha non solo parlato degli obiettivi che intende raggiungere con la maglia della Fiorentina nella prossima stagione, ma anche di Stefano Pioli, mettendolo a confronto con altri due allenatori con i quali ha lavorato, ovvero Alberto Gilardino e Raffaele Palladino:
"I primi due erano più giovani, ma si vede che hanno potenziale per diventare grandi tecnici, mentre Pioli ha già un bagaglio diverso, basti pensare che ha vinto lo scudetto al Milan, ha fatto la Champions e ha allenato top come Ibrahimovic e in Arabia Cristiano. Si vede che ha esperienza".
