Italia, Gattuso chiama Donnarumma: ribadita la fiducia nel capitano azzurro

Negli ultimi giorni si parla tanto del caso di Gigio Donnarumma che sta cercando una nuova squadra dopo che il PSG ha deciso di prendere un nuovo portiere titolare (Chevalier). Al momento l'unico club che si è mosso concretamente per l'ex portiere rossonero è stato il Manchester City che però prima deve chiudere la cessione di Ederson. Ovviamente gli inglesi dovranno poi trovare un accordo con i francesi che chiedono 50 mlioni di euro per il cartellino di Donnarumma.

Secondo La Stampa, il portiere ha avuto un colloquio nelle scorse ore con Gennaro Gattuso, nuovo ct dell'Italia che gli ribadito totale fiducia e la fascia da capitano dalla nazionale azzurra anche se dovesse restare a Parigi da separato in casa. La speranza di Gigio e del suo entourage è che questo scenario non si verifichi e di trovare presto una nuova squadra.

