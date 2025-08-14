Nuovi volti ed età media di 22 anni: la scommessa rossonera è sulle fasce

Se spostiamo le lancette del nostro orologio di ben 365 giorni, ci troviamo al cospetto di un Milan che alla voce "terzini" riportava i seguenti nomi: Calabria, Royal e Kalulu a destra e Theo Hernandez, Terracciano e Jimenez a sinistra. Con Kalulu che lasciò subito dopo Ferragosto, a gennaio alla lista si è aggiunto Walker al posto di Calabria ceduto al Bologna. Oggi di tutti questi nomi, l'unico che è ancora presente nella rosa è Alex Jimenez che, tra l'altro, l'anno scorso era partito come titolare di Milan Futuro. Una mini-rivoluzione che è una delle scommesse rossonere in questa stagione.

Volti nuovi ed età media

Con l'arrivo di Zachary Athekame - che oggi è arrivato a Milano, ha svolto le visite mediche e firmato il suo contratto - si è completato il reparto dei terzini rossoneri. Insieme allo svizzero, a destra, c'è Alex Jimenez che, sulla carta, dovrebbe partire in vantaggio nelle gerarchie di Massimiliano Allegri. Sulla fascia opposta invece il club rossonero farà affidamento su un altro volto nuovo come Pervis Estupinan, arrivato dal Brighton per poco meno di 20 milioni di euro, e Davide Bartesaghi, quest'anno promosso in pianta stabile in prima squadra. Per il Milan si tratta di una scommessa non solo perché ci sono due calciatori che si dovranno ambientare e perchè c'è un'eredità di Theo da raccogliere, ma anche per la giovane età degli interpreti. Il più anziano è proprio Estupinan (27 anni): l'età media del reparto è di 22 anni, con gli altri tre che hanno tutti meno di 21 anni. Un'arma che può essere a doppio taglio: tanto potenziale ma il rischio-inesperienza da non sottovalutare.

La scommessa

Una scommessa che il Milan, evidentemente, ha calcolato. Il garante numero uno è proprio il tecnico rossonero Massimiliano Allegri che, nel corso della sua carriera, ha dimostrato di sapersi destreggiare egregiamente con giocatori giovani dal grande potenziale. Inoltre, il tecnico livornese ha una grande cura e attenzione per la costruzione tattica della squadra e nelle sue formazioni proprio i terzini hanno sempre avuto un ruolo determinante. Starà ad Allegri e al suo staff riuscire a far performare al meglio questo team di terzini che hanno davvero tanto potenziale ma che, in diversi lati del loro gioco, sono ancora da sgrezzare.