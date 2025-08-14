Tutto il milanismo di Ardon Jashari

Dalla conferenza stampa di presentazione di Ardon Jashari traspare un milanismo incredibile che si è visto poche altre volte. Basta leggere alcune frasi come queste: "E' un sogno che si realizza", "Anche se sono arrivati altri club, io volevo solo il Milan", "Faccio fatica a trovare le parole giuste per farvi capire cosa provo ad essere qui" e ancora "Ora il mio sogno è diventato realtà". Parole che confermano quello che si è detto e letto durante tutta l'infinita trattativa con il Club Brugge, vale a dire che il centrocampista svizzero voleva sempre e solo il Milan.

SOLO IL MILAN - La negoziazione con i belgi, che hanno alzato un muro che sembrava essere quasi invalicabile, è stata lunghissima e non sono mancati i momenti di pessimismo sia in via Aldo Rossi che probabilmente nel giocatore che però si è fidato ciecamente di Igli Tare che lo ha spesso rassicurato dicendogli che avrebbe fatto di tutto per portarlo a Milanello. Ovviamente anche Jashari ci ha messo del suo e ha rifiutato tutto le altre offerte che gli sono arrivate perchè il suo obiettivo era solo uno, cioè vestire la maglia rossonera.

LA PRIMA A SAN SIRO - Ora la parola passa però al campo dove certamente non mancheranno le pressioni su Ardon che dovrà subito far vedere le sue qualità. Dopo l'amichevole contro il Leeds, nella quale lo svizzero ha fatto il suo esordio nel Milan, Max Allegri si è detto sorpreso dalla prestazione di Jashari che si era allenato solo pochi giorni con la squadra e che arrivava da un'estate in cui non si era praticamente allenato quasi sempre da solo. Domenica ci sarà la prima gara ufficiale della stagione contro il Bari e lo svizzero farà il suo debutto ufficiale con il Diavolo. La sua prima a San Siro in rossonero, la prima di una lunga serie.

