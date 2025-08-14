Leao "chiama" Kean al Milan: "Insieme in campo faremmo paura, ci mangeremmo tutti"

Durante una live su Twitch, Rafael Leao, rispondendo ad un utente che gli ha chiesto perchè non porta Moise Kean, attaccante della Fiorentina, in diretta, ha dichiarato: "Portare Kean in live? Magari... Anche al Milan! Voglio molto bene a Moise, è mio fratello e insieme in campo faremmo paura. Ci mangeremmo tutti" riporta sportmediaset.it.

Parole che ovvviamente hanno scatenato i tifosi milanisti anche se al momento è puro fantamercato nonostante il rinnovo di contratto di Kean con la Fiorentina stia tardando ad arrivare e il fatto che da sempre Max Allegri apprezza moltissmo il calciatore azzurro. Non è un mistero inoltre che il Milan sia al lavoro per provare a portare in rossonero Rasmus Hojlund, centravanti danese del Manchester United.

