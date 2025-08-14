Jashari: "Faccio fatica a trovare le parole giuste per farvi capire cosa provo ad essere qui"

Oggi alle 14:50
di Enrico Ferrazzi

Nella sua conferenza stampa di presentazione, Ardon Jashari ha dichiarato:

Stai immaginando la prima a San Siro?
"Quando ero piccolo sono venuto a vedere il Milan contro il Barcellona. Ho sempre sognato di fare il calciatore e sono cresciuto con queste due squadre. Faccio fatica a trovare le parole giuste per farvi capire cosa provo ad essere qui".

Che foto vorresti scattare al termine di questa stagione?
"La cosa più importante è avere successo con il club. A livello personale è stare bene e dare il mio contributo. Voglio vincere il più possibile, sarà una grande stagione". 

Che ambizione hai trovato al Milan?
"Sono molto alte. L'obiettivo è vincere le partite e se vinci le partite poi vinci i trofei". 
 