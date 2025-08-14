Jashari: "Giocare in Serie A con la maglia del Milan è quello che ho sempre voluto. Sui derby..."
Ardon Jashari ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni sui derby contro l'Inter e sul calcio italiano:
Cosa pensi del derby con l'Inter? Ti aveva cercato anche l'Inter in passato?
"Io ho sempre voluto venire al Milan. Appena ho saputo dell'interesse non ha avuto dubbi. Anche se ci fossero state altre squadre italiane interessate io volevo solo il Milan. So quanto il derby sia importante per i tifosi, daremo tutto per battere l'Inter".
Come ti aspetti dal calcio italiano?
"E' un livello diverso rispetto al Belgio, molto più fisico. Però devo dire che in Belgio il calcio sta crescendo molto. E' un sogno giocare nel Milan e giocare in Serie A. Giocare in Serie A con la maglia del Milan è quello che ho sempre voluto".
