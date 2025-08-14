VIDEO MN - Jashari acclamatissimo dai tifosi. Sorrisi e lancio della maglia

© foto di Niccolò Crespi
Oggi alle 14:28News
di Manuel Del Vecchio

Bagno di folla per Jashari, Estupinan e Terracciano, nuovi acquisti rossoneri presentati ai tifosi al Milan Store di via Dante in centro a Milano.

Il centrocampista svizzero, come dimostrano le immagini raccolte dal nostro inviato, è stato acclamatissimo dalla folla rossonera! Lancio di maglia e grandi sorrisi per lui.