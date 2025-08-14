VIDEO MN - Jashari acclamatissimo dai tifosi. Sorrisi e lancio della maglia
Bagno di folla per Jashari, Estupinan e Terracciano, nuovi acquisti rossoneri presentati ai tifosi al Milan Store di via Dante in centro a Milano.
Il centrocampista svizzero, come dimostrano le immagini raccolte dal nostro inviato, è stato acclamatissimo dalla folla rossonera! Lancio di maglia e grandi sorrisi per lui.
Pubblicità
News
In difesa i conti non tornano. Regalate a Jimenez un orologio! Maignan e Pulisic: subito rinnovidi Franco Ordine
Le più lette
Primo Piano
live mnLIVE MN - Jashari: "Essere qui è un sogno che si realizza, volevo solo il Milan. Il mio idolo era Pirlo"
Milan, le possibili scelte di Allegri contro il Bari: difesa a tre, Leao-Pulisic davanti, Modric e Jashari in panchina
Carlo PellegattiBravo Tare, grande acquisto! Allegri, una garanzia! Leoni occasione persa. La verità su Hojlund!
Antonio VitielloSi riparte: tutto nelle mani di Allegri. Mercato: centrocampista del futuro. Altri tre acquisti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com