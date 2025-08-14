PHOTOGALLERY MN - Jashari, Estupinan e Terracciano al Milan Store: i migliori scatti con i tifosi

Dopo essere stato presentato ufficialmente alla stampa, per Ardon Jashari è arrivato il momento di incontrare i tifosi milanisti al Flagship Store di via Dante a Milano. Insieme a lui erano presenti anche altri due nuovi acquisti rossoneri: il portiere Pietro Terracciano e il terzino Pervis Estupinan. I tre giocatori sono stati accolti da un bagno di folla nonostante le alte temperature di agosto: i tifosi sono stati contentissimi di vedere i tre rossoneri. Di seguito una photogallery con i migliori scatti raccolti dal nostro inviato.