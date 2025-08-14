Milan, le possibili scelte di Allegri contro il Bari: difesa a tre, Leao-Pulisic davanti, Modric e Jashari in panchina

Terminate le amichevoli estive, per il Milan è arrivato il momento della prima gara ufficiale della stagione: domenica sera a San Siro arriva infatti il Bari per i 32esimi di Coppa Italia. C'è grande curiosità per vedere quale sarà il primo undici che verrà da Massimiliano Allegri che ricordiamo non sarà in panchina in quanto deve scontare una squalifica rimediata due anni fa quando era sulla panchina della Juventus.

DIFESA A TRE - Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese ha utilizzato durante i test estivi sia il 4-3-3 che il 3-5-2, ma contro il Bari è probabile che decida di riproporre quest'ultimo modulo. In difesa, con Koni De Winter che è appena arrivato, le scelte sono praticamente obbligate e dunque davanti a Mike Maignan spazio dal primo minuto al trio composto da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. Oltre al belga, dovrebbe essere in panchina per la prima volta anche Zachary Athekame, che dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di oggi.

CENTROCAMPO E ATTACCO - I tifosi milanisti che saranno a San Siro avranno gli occhi soprattutto per due nuovi arrivati, cioè Luka Modric e Ardon Jashari, i quali non dovrebbero però essere titolari: il croato, che si è unito al gruppo solo ai primi di agosto, ha circa mezz'ora nelle gambe, mentre lo svizzero dovrebbe lasciare spazio dal 1' in mezzo al campo a Ruben Loftus-Cheek. Insieme all'inglese ci saranno Youssouf Fofana e Samuele Ricci, il quale verrà schierato davanti alla difesa. La buona notizia degli ultimi giorni è il recupero di Christian Pulisic che ha risolto il problema alla caviglia rimediato in tournée: l'americano sarà in campo dall'inizio insieme a Rafael Leao.

