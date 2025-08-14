Verso Milan-Bari: il campo di San Siro è stato rizollato i primi di agosto
Secondo quanto riferisce l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, nei primi giorni d’agosto, il terreno di gioco di San Siro è stato rizollato e ricucito dopo un’estate in cui lo stadio ha ospitato come di consueto concerti ed eventi. L’obiettivo era quello di presentare il manto erboso in ottime condizioni già per la prima partita ufficiale in programma domenica sera, cioè Milan-Bari di Coppa Italia.
Questa, secondo la Rosea, la probabile formazione del Milan:
(3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemakers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupinan; Pulisic, Leao.
