Jashari: "Voglio vincere il più possibile, sarà una grande stagione"

Jashari: "Voglio vincere il più possibile, sarà una grande stagione"MilanNews.it
Oggi alle 15:21News
di Enrico Ferrazzi

In merito ai suoi obiettivi stagionali, Ardon Jashari ha spiegato oggi in conferenza stampa a Casa Milan

Che foto vorresti scattare al termine di questa stagione?
"La cosa più importante è avere successo con il club. A livello personale è stare bene e dare il mio contributo. Voglio vincere il più possibile, sarà una grande stagione". 

Che ambizione hai trovato al Milan?
"Sono molto alte. L'obiettivo è vincere le partite e se vinci le partite poi vinci i trofei".
 