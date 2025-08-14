Jashari: "Voglio vincere il più possibile, sarà una grande stagione"
In merito ai suoi obiettivi stagionali, Ardon Jashari ha spiegato oggi in conferenza stampa a Casa Milan:
Che foto vorresti scattare al termine di questa stagione?
"La cosa più importante è avere successo con il club. A livello personale è stare bene e dare il mio contributo. Voglio vincere il più possibile, sarà una grande stagione".
Che ambizione hai trovato al Milan?
"Sono molto alte. L'obiettivo è vincere le partite e se vinci le partite poi vinci i trofei".
