Jashari: "Voglio vincere il più possibile, sarà una grande stagione"

In merito ai suoi obiettivi stagionali, Ardon Jashari ha spiegato oggi in conferenza stampa a Casa Milan:

Che foto vorresti scattare al termine di questa stagione?

"La cosa più importante è avere successo con il club. A livello personale è stare bene e dare il mio contributo. Voglio vincere il più possibile, sarà una grande stagione".

Che ambizione hai trovato al Milan?

"Sono molto alte. L'obiettivo è vincere le partite e se vinci le partite poi vinci i trofei".

