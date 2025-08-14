PSG, Gonçalo Ramos dopo il gol al Tottenham: "Se resto qui? Sì, resto"

Se il PSG ha vinto la Supercoppa UEFA deve ringraziare anche Gonçalo Ramos, autore in pieno recupero del secondo tempo del gol del 2-2 che ha permesso ai parigini di andare ai tiri di rigore e alzare poi il trofeo. Dopo il match contro il Tottenham, l'attaccante portoghese ha allontano le voci su un suo possibile addio: "Sì, resto” ha affermato ai microfoni nella mixed zone come riporta Le Parisien.

In queste settimane, Ramos è stato accostato anche al Milan, che però ora è al lavoro per provare a prendere Rasmus Hojlund dal Manchester United.

