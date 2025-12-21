Serie A, la classifica aggiornata. Milan sempre secondo, la Juve avvicina la Roma

Oggi alle 07:00
di Manuel Del Vecchio

Questa la classifica di Serie A aggiornata dopo Lazio-Cremonese 0-0 e Juventus-Roma 2-1 di ieri sera.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 30
Juventus 26
Bologna 25
Como 24
Lazio 23*
Sassuolo 21
Udinese 21
Cremonese 21*
Atalanta 19
Torino 17
Lecce 16
Cagliari 14
Genoa 14
Parma 14
Verona 12
Pisa 10
Fiorentina 6

*una partita in più