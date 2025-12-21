Serie A, il programma odierno e le date dei recuperi
Questo il programma odierno di Serie A, arrivato alla sedicesima giornata.
DOMENICA 21 DICEMBRE 2025
Cagliari-Pisa 12.30
Sassuolo-Torino 15.00
Fiorentina-Udinese 18.00
Genoa-Atalanta 20.45
RECUPERI 16^ GIORNATA
Napoli-Parma, 14 gennaio 18:30
Inter-Lecce, 14 gennaio 20:45
Verona-Bologna, 15 gennaio 18:30
Como-Milan, 15 gennaio 20:45
