Serie A, il programma odierno e le date dei recuperi

Oggi alle 07:24News
di Manuel Del Vecchio

Questo il programma odierno di Serie A, arrivato alla sedicesima giornata.

DOMENICA 21 DICEMBRE 2025

Cagliari-Pisa 12.30
Sassuolo-Torino 15.00
Fiorentina-Udinese 18.00
Genoa-Atalanta 20.45

RECUPERI 16^ GIORNATA

Napoli-Parma, 14 gennaio 18:30
Inter-Lecce, 14 gennaio 20:45
Verona-Bologna, 15 gennaio 18:30
Como-Milan, 15 gennaio 20:45