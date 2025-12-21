Il Milan continua a lavorare sul rinnovo di Maignan

di Lorenzo De Angelis

Il Milan continua a lavorare sul rinnovo di Mike Maignan. Scrive questa mattina Il Corriere dello Sport che il direttore sportivo Igli Tare proverà a convincere fino all'ultimo il portiere francese a sottoscrivere il prolungamento di contratto, nonostante non sarà assolutamente facile considerati gli attriti che si sono creati tra le parti dopo l'anno scorso. 

C'è però un fattore che può giocare a favore del Milan: Claudio Filippi. Grazie al preparatore dei portieri Maignan ha ritrovato fiducia, il sorriso ma soprattutto continuità di rendimento, e quindi chissà che questo non possa convincerlo a restare, complice anche l'ottimo lavoro, soprattutto mentale, fatto da Massimiliano Allegri in estate. Le possibilità restano basse, ma tentar non nuoce.