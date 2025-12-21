Rocchi: "Abuso del Var? No ma ci sono errori. È portatore di giustizia enorme"
Gianluca Rocchi, designatore di Serie A e Serie B, con un passato di livello come arbitro, è intervenuto ai microfoni di Rai 2 per andare al commento di alcuni episodi arbitrali di inizio stagione e più recenti. Le parole di Rocchi sul VAR: "Il VAR è diventato un portatore di giustizia enorme nel calcio, il problema che abbiamo oggi è che dopo 7 anni di utilizzo le aspettative sul VAR sono molto più alte. Quando io ancora arbitravo è stato introdotto ed è diventata una novità incredibile ed ha portato tantissimi benefici ma più vai avanti più le richieste sono alte".
Continua così Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e Serie B: "La preoccupazione che abbiamo noi arbitri, io particolarmente, è quando sento parlare di VAR come se fosse la perfezione e quello mi dispiace dirlo ma noi non siamo perfetti e non lo saremo mai. Su 100 errori che avremmo fatto prima del VAR, oggi sono 85/90. Abuso del VAR? No ma ci sono degli errori".
