Modric imprescindibile e talismano: con lui in campo dal 1' il Milan ha perso solo una volta

vedi letture

Nonostante i 40 anni Luka Modric è uno dei pilastri del Milan di Massimiliano Allegri. Esiste una squadra con e senza il croato in campo, e a confermarlo non è solo la media punti a partita molto alta che la formazione rossonera ha quando l'ex Real Madrid gioca (circa 2,50), ma anche il fatto che il Pallone d'Oro 2018 è un vero e proprio talismano per questo Diavolo.

Da un dato in particolare si può evincere questa cosa: in stagione, quando Allegri ha schierato Modric in campo dal primo minuto, il Milan ha perso solo una volta, contro la Cremonese, alla prima giornata di campionato. Per il resto solo vittorie e pareggi. Quando però il tecnico livornese ha deciso di non schierare titolare il croato sono arrivate due sconfitte, entrambe nelle coppe, contro la Lazio in Coppa Italia e il Napoli in Supercoppa.