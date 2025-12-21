Milan Femminile in campo oggi per la Coppa Italia Women: otto indisponibili

Una domenica di calcio per il Settore Giovanile del Milan e anche della sua squadra Femminile. Infatti, oggi alle 14.30 scenderanno in campo anche le ragazze di coach Bakker, impegnate nella Coppa Italia Women contro il Genoa.

Quello che è stato un lungo e importante 2025 per il Milan femminile si chiude con l'esordio stagionale in Coppa Italia. L'impegno per le rossonere di Bakker è tutt'altro che banale, perché a contenderci un posto nei Quarti di finale ci sarà un'altra squadra di Serie A Women: il Genoa. Ci avviciniamo al nostro Ottavo di finale con la Match Preview.

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

Chiudere bene l'anno avanzando in Coppa Italia e riscattando al contempo la sconfitta maturata nel Derby. È questo l'obiettivo delle rossonere nell'ultima sfida dell'anno solare, obiettivo che deve essere allo stesso tempo stimolo e motivazione a dare il massimo, puntando sui punti di forza e limitando i difetti. In questi mesi il Milan ha dimostrato di essere squadra dall'importante potenziale offensivo (soltanto a Seregno contro il Como Women non abbiamo segnato) che deve stringere maggiormente le fila in difesa. Quello di Genova sarà un esame utile in questo senso. Nessuna novità in merito alle indisponibili - Babb, Cernoia, Dompig, Gemmi, Mascarello, Renzotti, Sorelli e Zanini - per le quali l'appuntamento è al 2026.

Il fine settimana pre-natalizio è interamente dedicato agli Ottavi di finale, col programma che si è aperto sabato 20 dicembre con Ternana Women-Como Women 2-1 e Napoli Women-Sassuolo 3-1. Domenica 21 sarà il turno di Lumezzane-Roma alle 13.30 e, alle 14.30, di Cesena-Juventus, Genoa-Milan, Bologna-Fiorentina, Parma-Lazio e Como 1907-Inter. In caso di parità dopo 90', seguiranno i tempi supplementari e, eventualmente, i calci di rigore. La vincente di Genoa-Milan affronterà ai Quarti di finale, in doppia sfida andata/ritorno a gennaio 2026, la vincente di Bologna-Fiorentina.