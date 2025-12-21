Vogherese-Milan Futuro, le formazioni ufficiali: Ibra titolare
Oggi tocca a Milan Futuro. La squadra U23 rossonera, tra pochi minuti alle ore 14.30, sarà di scena allo Stadio Comunale Giovanni Parisi di Voghera per affrontare la Vogherese nel diciassettesimo turno del campionato di Serie D, girone B. Si tratta dell'ultima giornata del girone d'andata e anche dell'ultima partita del 2025 per la formazione di Massimo Oddo. Rossoneri al momento quinti e con possibilità di attaccare le posizioni più alte: la Vogherese invece terzultima. La gara non sarà trasmessa in diretta televisiva.
Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida:
VOGHERESE: Mangano; Castegnaro, Ricci, Prinelli, Maglione, Palma, Gerevini, Zito, Careddu, Molinari, Soares. A disp.: Zocchi, Schirosi, Sacco, Finelli, Mazzola, Folli, Locanto, Qanaj, Zago. All. Alberici
MILAN (4-3-3): Bouyer; Cappelletti, Zukic, Dutu, Karaca; Branca, Sala, Eletu; Ossola, Asanji, Ibrahimovic. A disp.: Pittarella, Minotti, Borsani, Mazzeo, Hodzic, Geroli, Domnitei, Magrassi, Sia. All. Oddo
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan