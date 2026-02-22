Bucciantini: "Campionato aperto fino al derby, poi si vedrà..."

Marco Bucciantini, giornalista e scrittore italiano è intervenuto così a Sky Sport nel pre gara di Milan-Parma, oggi alle 18.00 a San Siro. Queste le sue considerazioni sulla squadra di mister Massimiliano Allegri:

"Il Milan sta correndo per sè e per tenere aperto il campionato. Fino al derby sarà una lotta aperta, ma l'Inter è stata molto brava finora, ha ripreso continuità. Ma questo Milan resta una squadra e un gruppo tremendamente serio, e qui la bravura di Allegri: ha nascosto i difetti di condizione di alcuni giocatori, vedi Leao e Pulisic, che stasera tra l'altro giocano titolari".