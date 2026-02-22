live mn Gabbia: "Il clima non è buono, stato d'animo non dei migliori. Contro le piccole ci sono situazioni che ci causano difficoltà"

Matteo Gabbia, difensore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Como, recupero della 24esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su MilanNews.it.

Come stai?

"Lo stato d'animo non è dei migliori. Siamo delusi e amareggiati, ci dispiace tanto. Il clima non è buono. Ma penso che questa serata ci possa servire per darci cattiveria per finire l'anno nella maniera migliore. Dobbiamo finire il campionato senza rimpianti".

Rischio contraccolpo?

"Rimanendo come abbiamo fatto fino a questo punto, lavorando con voglia e dedizione. A Cremona serviranno più voglia e più fame. I punti che abbiamo non bastano per il nostro obiettivo finale".

Perché tutti questi problemi con le squadre chiuse?

"Ci sono situazioni che ci causano difficoltà. Le squadre meno blasonate fanno delle cose e cercano di metterci in difficoltà. Non siamo solo noi ad avere difficoltà con le piccole. Poi noi guardiamo a noi stessi. Abbiamo creato situazioni favorevoli oggi, ma non siamo riusciti a sfruttarle. Però è tutto margine di miglioramento su cui possiamo lavorare".

Problema San Siro?

"Onestamente non penso che sia un problema di pressione. Anzi: è un privilegio giocare a San Siro, i tifosi ci hanno spinto fino al 97esimo. Ci dispiace non aver vinto davanti a loro".