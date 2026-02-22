Gabbia evita le polemiche arbitrali: "Dobbiamo avere la forza di non essere influenzati da queste decisioni. Non sta a noi giudicare"

Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di TeleLombardia al termine di Milan-Parma 0-1. Queste le sue parole:

Come stai?

“Potevo stare meglio, vedrò con i dottori quello che è successo stasera. Capiremo tutte le cose nei prossimi giorni”.

Il Milan senza di te ha fatto fatica… Dal punto di vista generale però non è stato il solito Milan:

“Non abbiamo raggiunto una vittoria che volevamo. C’è dispiacere e amarezza. Domani dobbiamo recuperare e da martedì essere vogliosi, cattivi ancora di più per fare un grande finale di stagione, che alla fine è l’unica cosa che conta”.

Sull’episodio del gol, molto controverso:

“Penso che questa situazione qua non è un qualcosa che dobbiamo giudicare noi. Le immagini le possono vedere tutti. Noi dobbiamo avere la forza e la capacità di non essere influenzati da queste decisioni. Dobbiamo essere lucidi, dobbiamo pensare a noi stessi e a cosa possiamo fare meglio per cercare di vincere le partite. Poi quelle che sono tutte le decisioni su cui non possiamo fare niente non devono intaccare la nostra energia e i nostri pensieri. Dobbiamo essere lucidi e tranquilli, dobbiamo pensare a prepararle bene per raggiungere il maggior numero di vittorie”.

Per i tifosi è addio al sogno scudetto. Come risponde lo spogliatoio?

“Abbiamo la lucidità e la forza di rimanere compatti anche dopo una serata in cui siamo delusi. Il nostro obiettivo è di lavorare bene per i tre punti di domenica. Non guardiamo il futuro, non guardiamo quello che sarà tra tre mesi. Dobbiamo avere la fora di guardare a martedì quando riprenderemo, fare un grande allenamento e arrivare a domenica preparati. Questo è quello che è il nostro lavoro. Poi è giusto che i tifosi sognino e guardino più in la. Noi dobbiamo avere la forza e la lucidità di rimanere concentrati sulla partita più imminente, che è sempre la più importante”.