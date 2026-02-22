MN - Cambio di programma: Loftus-Cheek sarà operato domattina

La serata del Milan è stata funestata, oltre che dalla sconfitta, dal grave infortunio occorso a Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese ha dovuto lasciare il campo di San Siro dopo pochi minuti dall'inizio della sfida contro il Parma, trasportato in ospedale in barella e con il collare: una scena che ha lasciato comprensibilimente in appresione compagni, avversari e anche tifosi. Fortunatamente il calciatore rossonero, dopo lo scontro con Corvi, è rimasto sempre cosciente,

Gli accertamenti in ospedale hanno però certificato una frattura dell'osso alveolare che ha causato anche la rottura di diversi denti. Un infortunio molto serio che necessita un'operazione chirurgica: questa verrà effettuata, a differenza dalle prime indiscrezioni, domani mattina all'Ospedale San Paolo di Milano. Seguiranno aggiornamenti sull'esito dell'intervento come anche dei tempi di recupero che, al momento, è impossibile prevedere vista la gravità dell'infortunio.

di Antonio Vitiello