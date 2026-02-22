Marelli sull'episodio Troilo-Bartesaghi: "Mezzo contatto che Piccinini non ha valutato come irregolare"

Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, ha analizzato così il controverso episodio che ha dato il gol della vittoria al Parma. Le sue dichiarazioni:

“Vi ricorderete che ad Open VAR Gianluca Rocchi disse che l’episodio di Milan-Sassuolo era stato mal valutato. Per tanto, non era da considerare infrazione l’appoggio della mano di Loftus-Cheek sulla schiena del giocatore del Sassuolo dobbiamo pensare che anche questa sera l’appoggio su Bartesaghi possiamo considerarlo nei limiti. È un mezzo contatto che Piccinini non ha valutato come irregolare. Piccinini non si è soffermato su questo contatto ma solo su quello tra Valenti e Maignan”.