Serie A, la classifica aggiornata: la Roma si porta a -4 dal Milan
La vittoria della Roma per 3-0 in casa contro la Cremonese rende ancor più amara la sconfitta del Milan subita a San Siro contro il Parma. I giallorossi infatti si portano a -4 dai rossoneri, rimettendo tutto in discussione per il secondo posto: la formazione di Gianpiero Gasperini, contestualmente, ha aggianciato anche il Napoli al terzo posto in classifica. La Cremonese, in base al risultato di Fiorentina-Pisa di domani, rischia di essere risucchiata dalla zona retrocessione.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 64 (26 partite giocate)
Milan 54 (26)
Napoli 50 (26)
Roma 50 (26)
Juventus 46 (26)
Como 45 (26)
Atalanta 45 (26)
Sassuolo 35 (26)
Lazio 34 (26)
Bologna 33 (25)
Udinese 32 (25)
Parma 32 (26)
Cagliari 29 (26)
Torino 27 (25)
Genoa 27 (26)
Cremonese 24 (26)
Lecce 24 (26)
Fiorentina 21 (25)
Pisa 15 (25)
Verona 15 (26)
