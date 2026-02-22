La Roma non sbaglia: tris alla Cremonese prossima avversaria del Milan
La Roma non sbaglia e fa il suo dovere nell'appuntamento serale del 26° turno del campionato di Serie A Enilive. I giallorossi allo stadio Olimpico, dopo un primo tempo bloccato sullo 0-0, hanno battuto 3-0 la Cremonese che, domenica prossima alle ore 12.30 sarà la prossima avversaria del Milan. Le reti che hanno permesso alla squadra di Gianpiero Gasperini di portare a casa la vittoria sono state firmate da Bryan Cristante, da Evan N'Dicka e da Niccolò Pisilli.
Si riporta di seguito il programma della 26esima giornata di Serie A:
20/02/2026 Venerdì 20.45 Sassuolo - Verona 3-0
21/02/2026 Sabato 15.00 Juventus - Como 0-2
21/02/2026 Sabato 18.00 Lecce - Inter 0-2
21/02/2026 Sabato 20.45 Cagliari - Lazio 0-0
22/02/2026 Domenica 12.30 Genoa - Torino 3-0
22/02/2026 Domenica 15.00 Atalanta - Napoli 2-1
22/02/2026 Domenica 18.00 Milan - Parma 0-1
22/02/2026 Domenica 20.45 Roma - Cremonese 3-0
23/02/2026 Lunedì 18.30 Fiorentina - Pisa DAZN
23/02/2026 Lunedì 20.45 Bologna - Udinese DAZN/SKY
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan