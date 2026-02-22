La Roma non sbaglia: tris alla Cremonese prossima avversaria del Milan

vedi letture

La Roma non sbaglia e fa il suo dovere nell'appuntamento serale del 26° turno del campionato di Serie A Enilive. I giallorossi allo stadio Olimpico, dopo un primo tempo bloccato sullo 0-0, hanno battuto 3-0 la Cremonese che, domenica prossima alle ore 12.30 sarà la prossima avversaria del Milan. Le reti che hanno permesso alla squadra di Gianpiero Gasperini di portare a casa la vittoria sono state firmate da Bryan Cristante, da Evan N'Dicka e da Niccolò Pisilli.

Si riporta di seguito il programma della 26esima giornata di Serie A:

20/02/2026 Venerdì 20.45 Sassuolo - Verona 3-0

21/02/2026 Sabato 15.00 Juventus - Como 0-2

21/02/2026 Sabato 18.00 Lecce - Inter 0-2

21/02/2026 Sabato 20.45 Cagliari - Lazio 0-0

22/02/2026 Domenica 12.30 Genoa - Torino 3-0

22/02/2026 Domenica 15.00 Atalanta - Napoli 2-1

22/02/2026 Domenica 18.00 Milan - Parma 0-1

22/02/2026 Domenica 20.45 Roma - Cremonese 3-0

23/02/2026 Lunedì 18.30 Fiorentina - Pisa DAZN

23/02/2026 Lunedì 20.45 Bologna - Udinese DAZN/SKY