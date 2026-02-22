Il Milan torna a perdere dopo 25 giornate: il Parma espugna San Siro
Il Milan torna a perdere in campionato dopo 25 partite. La formazione di Massimiliano Allegri cade contro il Parma di Carlos Cuesta, che con sacrificio, astuzia ma soprattutto cinismo porta a casa 3 punti importantissimi in ottica salvezza. Male il Diavolo, che non solo non sfrutta le sconfitte di Juventus e Napoli, ma dice ufficialmente addio alla corsa scudetto, perché adesso i punti di distanza dall'Inter capolista sono 10.
Inter 64 (26 partite giocate)
Milan 54 (26)
Napoli 50 (26)
Roma 47 (25)
Juventus 46 (26)
Como 45 (26)
Atalanta 45 (26)
Sassuolo 35 (26)
Lazio 34 (26)
Bologna 33 (25)
Udinese 32 (25)
Parma 32 (26)
Cagliari 29 (26)
Torino 27 (25)
Genoa 27 (26)
Cremonese 24 (25)
Lecce 24 (26)
Fiorentina 21 (25)
Pisa 15 (25)
Verona 15 (26)
